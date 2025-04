Der Rückblick auf die Tischtennis-Saison in den Regionen Ahrweiler/Mayen/Cochem und Rhein-Hunsrück mit dem speziellen Blick auf die 13 COC-Klubs:

Meisterschaftsspiele nur zu viert. Das galt erstmals für alle Tischtennisspieler in der Region. Wer hat die neue Konstellation am besten gemeistert und wie haben die 13 Klubs aus dem Kreis Cochem-Zell (Kail, Briedel, Treis-Karden, Zell, Kaisersesch, Mörsdorf, Dohr, Grenderich-Moritzheim, Klotten, Kaifenheim-Brohl, Moselkern, Urmersbach und Ernst) in der Saison abgeschnitten?

Region Ahrweiler/Mayen/Cochem

Kreisoberliga: Aufsteiger SV Kail ist die beste COC-Mannschaft in der Region Ahrweiler/Mayen/Cochem und beendete die Runde mit guten 26:18 Punkten auf Rang sechs. Als Krönung gab es am letzten Spieltag einen 6:4-Sieg bei Meister DJK Müllenbach für die Kailer, bei denen in der Rückrunde Volker Boche (12:4 Siege) und Fabian Mentenich (13:1) starke Einzelbilanzen aufwiesen.

Kreisliga B: Für den TTC Treis-Karden wurde es am Ende der drittletzte Tabellenplatz sieben, Abstiegssorgen hatte man aber nie. André Saur (10:4) war der beste Punktesammler in der Rückrunde für den TTC.

1. Kreisklasse B: Der TTC Dohr (13:11 Punkte) lief als Dritter knapp vor dem SV Kail II (12:12) und dem TuS Kaisersesch (11:13) in der nur siebenköpfigen Liga ein.

2. Kreisklasse B: Der TTC Treis-Karden II um seine „Top 4“ Bernd Reuter, Norbert Degen, Marko Grüneberg und Guillermo Bennasar sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf die DJK Müllenbach II die Meisterschaft und steigt in die 1. Kreisklasse auf. Der TuS Klotten wurde Vierter, obwohl man Meister Treis-Karden II in der Rückrunde schlug. Der SV Kail II wurde Sechster, der TTC Dohr II zog Ende Februar seine Mannschaft zurück und ist der einzige Absteiger in der Staffel.

3. Kreisklasse B: Der TTC Kaifenheim-Brohl gewann alle Spiele in der Rückrunde und wurde mit deutlichem Vorsprung auf den FSV Moselkern und den TTC Treis-Karden III Meister. Überragend: Leo Tetzlaff gewann alle seine 40 (!) Einzel in der Saison. Der SV Urmersbach wurde Fünfter, der TuS Kaisersesch II Sechster, der SV Kail II Achter. Nicht gut ging die Runde für die SG Grenderich-Moritzheim und den SSV Ernst aus, sie müssen beide in die 4. Kreisklasse runter.

4. Kreisklasse C: In der untersten Kreisklasse belegten Kaifenheim/Brohl II (5.) und Dohr III (6.) einen Platz im Tabellenmittelfeld.

Region Rhein-Hunsrück

Kreisoberliga: In der Region ist der TuS Briedel das beste COC-Team. Mit 26:18 Punkten wurden die Moselaner am Ende Fünfter (Meister TuS Dichtelbach III). Vor allem Andreas Feit (18:2 Siege) spielte eine starke Rückrunde im Einzel.

1. Kreisklasse A: Zur Winterpause war der TV Zell nur einen Punkt hinter dem Top-Duo TuS Lautzenhausen und TTC Hecken, am Saisonende betrug der Rückstand sechs Punkte auf Meister Lautzenhausen und Vize Hecken. Der TuS Briedel II ging als Letzter in die Rückrunde. Mit dem unerwarteten Neuzugang Uwe Bergner als neue Nummer eins vom SV Stralsund war man besser aufgestellt. In der Rückrunde musste man sich nur dem Vizemeister Hecken geschlagen geben und erreichte nach einer tollen Aufholjagd noch den rettenden drittletzten Rang. Mit Nachwuchstalent Fabian Winkler und dessen Vater Gerhard verlassen nun zwei Akteure die Briedeler, das Duo wechselt zum Lokalrivalen nach Zell.

3. Kreisklasse A: Der TuS Briedel III wurde Tabellensiebter und war am Ende vom einzigen Abstiegsplatz acht Punkte entfernt. Neben Gerhard und Fabian Winkler verlässt auch Sophia Reis den TuS, sie schließt sich der Frauenmannschaft des TTC Mülheim-Urmitz/Bhf. an. Wegen der Abgänge muss Briedel wohl in der nächsten Saison seine dritte Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen.

3. Kreisklasse C: Der SV Mörsdorf rutschte nach einer durchwachsenen Rückrunde mit vier Siegen, aber fünf Niederlagen noch auf Rang vier ab und war am Ende weit von den Top-Teams der Staffel entfernt.

4. Kreisklasse A: Der SV Mörsdorf II belegte in der untersten Klasse mit 11:17 Punkten den fünften Tabellenplatz in der achtköpfigen Staffel.