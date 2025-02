Fengs Siege sind zu wenig Der TTC Grenzau und das verflixte fünfte Spiel 16.02.2025, 18:25 Uhr

i Vom Sorgenkind zum überragenden Einzelspieler: Nachdem er von Donnerstag auf Freitag noch zur Beobachtung im Krankenhaus übernachtet hatte, führte Feng Yi-Hsin seinen TTC Grenzau am Sonntagnachmittag im Alleingang ins Schlussdoppel gegen den TSV Bad Königshofen. Wolfgang Heil

Die Doppelstärke hat den TTC Grenzau in der vergangenen Saison noch ausgezeichnet, jetzt wird eine Doppelschwäche zum Problem für den Tischtennis-Bundesligisten. Auch dem TSV Bad Königshofen musste sich das Schlusslicht mit 2:3 geschlagen geben.

In der Hinrunde hatten Feng Yi-Hsin und Sam Walker dem TTC Zugbrücke Grenzau durch ihren Doppelsieg in Bad Königshofen die ersten Punkte der Saison in der Tischtennis-Bundesliga gesichert. Jetzt drehten die damals geschlagenen Martin Allegro und Jin Ueda den Spieß um.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen