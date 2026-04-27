Letzter in Bezirksoberliga Der SV Beltheim ist abgestiegen Sascha Wetzlar 27.04.2026, 10:24 Uhr

i Der SV Beltheim um Lothar Kaster (links) und Fabian Michel verpasste beim 5:5 in Windesheim den notwendigen Sieg und muss in die Bezirksliga absteigen. Mark Dieler

Die reguläre Tischtennissaison ist beendet, für den SV Beltheim endete diese in der Bezirksoberliga mit dem Abstieg.

Spannendste Konstellationen in der Tischtennis-Verbandsliga sowie der Bezirksoberliga Süd aus Hunsrücker Sicht: Auch die Chronologie der Ereignisse hatte es am Wochenende in sich. Der TuS Dichtelbach (6:4-Sieg in Waldböckelheim) am Donnerstag in der Verbandsliga und der SV Beltheim (5:5 in Windesheim) am Freitag in der Bezirksoberliga legten erfolgreich vor und mussten auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen – doch alles Bangen half nicht.







Artikel teilen

Artikel teilen