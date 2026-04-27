Die reguläre Tischtennissaison ist beendet, für den SV Beltheim endete diese in der Bezirksoberliga mit dem Abstieg.
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Spannendste Konstellationen in der Tischtennis-Verbandsliga sowie der Bezirksoberliga Süd aus Hunsrücker Sicht: Auch die Chronologie der Ereignisse hatte es am Wochenende in sich. Der TuS Dichtelbach (6:4-Sieg in Waldböckelheim) am Donnerstag in der Verbandsliga und der SV Beltheim (5:5 in Windesheim) am Freitag in der Bezirksoberliga legten erfolgreich vor und mussten auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen – doch alles Bangen half nicht.