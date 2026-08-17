Bleibt SG Untere Lahn drin? Der neue lokale Platzhirsch will sich etablieren Nico Schmidt 17.08.2026, 16:10 Uhr

i Nach dem Rückzug des TV 1860 Nassau hat sich Verbandsliga-Rückkehrer SG Untere Lahn mit Sebastian Siry verstärkt. Andreas Hergenhahn

Ein Quartett vertritt die heimischen Farben in den überkreislichen Tischtennis-Klassen. Als Topteam der Region hat die SG Untere Lahn den TV 1860 Nassau abgelöst und setzt alles daran, ihrer Rolle als lokales Aushängeschild gerecht zu werden.

Kaum ist die große Sommerhitze (zumindest vorerst) verflogen, schon steht die neue Tischtennis-Saison in den Startlöchern. Den Anfang macht am kommenden Wochenende Verbandsliga-Rückkehrer SG Untere Lahn. Insgesamt sind in der Saison 2026/27 vier Mannschaften aus heimischen Gefilden überkreislich vertreten – mit neuem Personal und unterschiedlichen Zielen.







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