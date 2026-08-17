Ein Quartett vertritt die heimischen Farben in den überkreislichen Tischtennis-Klassen. Als Topteam der Region hat die SG Untere Lahn den TV 1860 Nassau abgelöst und setzt alles daran, ihrer Rolle als lokales Aushängeschild gerecht zu werden.
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Kaum ist die große Sommerhitze (zumindest vorerst) verflogen, schon steht die neue Tischtennis-Saison in den Startlöchern. Den Anfang macht am kommenden Wochenende Verbandsliga-Rückkehrer SG Untere Lahn. Insgesamt sind in der Saison 2026/27 vier Mannschaften aus heimischen Gefilden überkreislich vertreten – mit neuem Personal und unterschiedlichen Zielen.