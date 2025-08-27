Ohne den bisherigen Spitzenspieler Szymon Kulczycki, aber mit viel Kampfgeist: Wie der TTC Kirn den Titelfavoriten TV Leiselheim herausfordert – und warum die Saison nach dem Rückzug aus der Oberliga ein Abenteuer wird.

Der Neuanfang, den die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn nach dem Abgang ihres polnischen Spitzenspielers Szymon Kulczycki und dem daraus folgenden freiwilligen Rückzug aus der Oberliga in der Verbandsoberliga starten, bringt ihnen zum Auftakt gleich ein Highlight. Am Samstag, 19 Uhr, kommt Titelfavorit und Mitabsteiger TV Leiselheim in die Hellbergturnhalle.

„Das haben wir uns extra so gelegt, um Heimrecht und gleich den stärksten Gegner zu haben“, sagt TTC-Spielführer Nick Grimm. „Vielleicht können wir die Leiselheimer ärgern.“ Mit der Mannschaft, die in der vorigen Saison 19 Punkte hinter den viertplatzierten Kirnern auf dem vorletzten Platz landete, hat das aktuelle Team der Rheinhessen nichts zu tun.

Beim Gegner spielt ein Fußballmanager

Neue Nummer eins ist Jonas Christmann, der ehemalige Zweitliga-Spieler des FSV Mainz 05. Ob der 31-Jährige allerdings die Saison durchspielt oder aus beruflichen Gründen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung steht, ist offen. Christmann war seit 2023 Teammanager des österreichischen Fußball-Erstligisten Linzer ASK, wurde im Mai aber verabschiedet und hat bislang kein neues Engagement angenommen. „Aber auch ohne Christmann ist Leiselheim sehr gut aufgestellt“, sagt Grimm. Eine Probe seines Potenzials bot der TVL am vergangenen Samstag mit dem 8:2-Heimsieg über den VfL Oberbieber.

Ansonsten schätzt der TTC-Spielführer die Klasse als ausgeglichen ein. „Abgesehen von Leiselheim kann jeder jeden schlagen“, sagt Grimm. „Es kommt aber immer darauf an, in welcher Aufstellung die Mannschaften spielen.“ Im vorderen Paarkreuz der Konkurrenten stehen einige namhafte Spieler, beim FSV Mainz 05 III beispielsweise belegen im 17-jährigen Toptalent Ole Kaspers und Routinier Li Bing regionalliga-erfahrene Akteure die ersten Positionen.

„Wir werden fünf Leute brauchen.“

Nick Grimm

Im Kader der Kirner gab es abgesehen vom Verlust Kulczyckis keine Veränderungen. Steven Poensgen und Grimm bilden das vordere Paarkreuz, komplettiert wird das Aufgebot durch Johnas Henrich, Stefan Altmaier und Karl Gromowski. „Wir werden fünf Leute brauchen“, ist dem Spielführer bewusst, dass er nicht immer auf alle Spieler zurückgreifen kann, Henrich beispielsweise lebt und arbeitet in Koblenz. Ihm waren Wechselabsichten nachgesagt worden. „Er will trotzdem für uns spielen und regelmäßig kommen“, stellt Grimm klar.

Priorität hat für den Kirner Kapitän der Klassenverbleib, etwas mehr darf es aber gerne sein. „Im vorderen Tabellenbereich werden wir keine Rolle spielen“, sagt der Spielführer. „Ich sehe uns aber mit einer guten Mannschaftsleistung im Mittelfeld.“

Eine Herausforderung wartet auf ihn und Poensgen, denn die Spitzenleute der Konkurrenten weisen überwiegend höhere Ranglistenwerte auf. „Ich sehe unsere Chancen vorne gar nicht so schlecht“, sagt Grimm. „Wir können mithalten und den ein oder anderen Überraschungspunkt holen.“ Beide haben viel zusammen trainiert und sehen sich gut gerüstet. In der Auftaktpartie pausiert Gromowski, sodass die Grün-Weißen in der nominellen Bestbesetzung antreten.