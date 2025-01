Bundesliga-Debüt gegen Topstar Der elfjährige Marlon Börner springt bei Grenzau ein 28.01.2025, 11:19 Uhr

i Shakehands bei einer besonderen Bundesligapremiere: Der Weltranglistensechste Hugo Calderano (links) klatscht sich mit dem elfjährigen Grenzauer Eigengewächs Marlon Börner ab. Der Schüler sprang am Montagabend kurzfristig ein, weil dem TTC nach drei Ausfällen das Personal ausgegangen war. Wolfgang Heil

Ob ihm diese Geschichte am nächsten Tag in der Schule jemand abnehmen wird, konnte Marlon Börner nicht genau sagen. Er hatte aber auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Spontan sprang der Elfjährige beim TTC Grenzau ein und spielte in der Bundesliga.

Timo Boll, der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten, war 14, als er einst für den TTV Gönnern sein Debüt in der Bundesliga gab, der Mündersbacher Tobias Sältzer stand im Januar 2021 mit 15 für den TTC Zugbrücke Grenzau in der höchsten deutschen Spielklasse an der Platte.

