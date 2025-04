Der TTC Karla kann sich freuen. Obwohl der Klub in der Bezirksoberliga gar nicht gespielt hat, ist er nun definitiv Zweiter.

In der Bezirksoberliga hat die SG Sinzig/Ehlingen II das bedeutungslose Duell gegen die TTG Moseltal mit 3:7 verloren. Als die Sinziger schon nach den Anfangsdoppeln 0:2 hinten lagen, nahm das Unheil seinen Lauf. Für die SG-Reserve punkteten Oliver Charnetzki, Justin Kuhn und Valentin Dietl.

Ohne selbst an die Tische zu müssen, konnte Ligakonkurrent TTC Karla jubeln. Denn die Grafschafter erreichten die Aufstiegsrelegation zur Rheinlandliga. Grund: Die Konkurrenz aus Kottenheim patzte am Wochenende gleich doppelt. Kottenheim verlor bei TTC Mülheim III mit 3:7 und bei TTC Mülheim II mit 1:9. Unabhängig wie die Grafschafter in der nächsten Woche das Derby gegen den TuWi Adenau gestalten, ist ihnen damit der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

TTF Remagen müssen weiter bangen

Immerhin einen Punkt gab es für Bezirksligist TTG Kalenborn/Altenahr in drei Spielen an zwei Tagen. Zunächst unterlag die TTG Eintracht Mendig III mit 3:7, dann erkämpfte sie sich ein 5:5 gegen die TTF Remagen, und zum Abschluss des Spieltages gab es eine 2:8-Niederlage gegen den TTC Rheinbrohl. „Das war noch mal ein einigermaßen versöhnlicher Saisonabschluss“, sagte Kalenborns Mannschaftsführer Frank Rothhaß. Absteigen muss die TTG dennoch. Ein wenig tröstet da der Gewinn der Rheinlandmeisterschaft im Seniorenwettbewerb der Mannschaft Ü 50.

Mittendrin im Abstiegskampf der Bezirksliga stecken noch die TTF Remagen. Nach dem 4:6 gegen den Meister VfL Waldbreitbach gab es gegen Kalenborn nur ein 5:5. Mit 19 Zählern liegen die Remagener nun gleichauf mit der Drittvertretung der Mendiger Eintracht und dem SV Rheinbreitbach auf dem Abstiegs-Relegationsplatz der Liga. Am Freitag kommt es für die TTF zu einem kleinen Endspiel um den Klassenverbleib beim SV Rheinbreitbach.

In der Kreisoberliga wird die Meisterschaft der DJK Müllenbach, die vorn drei Punkte Vorsprung hat, immer wahrscheinlicher. Auf Rang zwei und damit den Platz der Aufstiegsrelegation vorgeschoben hat sich etwas überraschend die SG Sinzig/Ehlingen III, die sich gegen den TTC Kripp glatt mit 10:0 durchsetzte. Entscheidend war allerdings die knappe 4:6-Niederlage, die die Zweitvertretung des TTC Karla bei der zweiten Mannschaft des TuWi Adenau einstecken musste.