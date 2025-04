Endspurt in der Tischtennissaison: In der Rheinlandliga gibt es für Eintracht Mendig das Endspiel um den Platz der Aufstiegsrelegation beim SV Windhagen. Das Spiel findet am Sonntag ab 12 Uhr im Westerwald statt. „Wir müssen gewinnen, und das wird schwer genug“, sagt Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt. Die Eintracht kann in dieses wichtige Spiel in Bestbesetzung antreten.

Derweil steht der Abstieg von Ligakonkurrent TTV Andernach bereits fest. Zum Abschluss gastieren die Andernacher am Samstag (16 Uhr) bei der SG Untere Lahn „Wir wollen uns auf jeden Fall noch einmal reinhängen“, verspricht TTV-Mannschaftsführer Martin Link.

Bei Fortuna Kottenheim herrscht Frust

Frust herrscht zum Abschluss bei Fortuna Kottenheim in der Bezirksoberliga, denn der Platz der Aufstiegsrelegation war nach zwei Niederlagen zuletzt futsch. „Das ist ebenso bitter wie schade“, sagt Kottenheims Mannschaftsführer Christian Schnack, der mit der Fortuna zum Abschluss in der Kottenheimer Sporthalle gegen die SG Sinzig/Ehlingen II (Sa., 18 Uhr) antritt.

Einen schönen Saisonausklang will die Reserve von Eintracht Mendig in der Bezirksoberliga feiern. Bereits am Freitag ab 20 Uhr erwartet die Eintracht in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule den bereits feststehenden Meister TTC Mülheim II.