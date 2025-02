TTC Karla in Bestbesetzung Das „kleine Derby“ steigt in der Sinziger Jahnhalle Bernd Linnarz 06.02.2025, 10:51 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Die Tischtennissaison geht in die entscheidende Phase - und in der Bezirksoberliga steht ein interessantes Derby zwischen der SG Sinzig/Ehlingen II und dem TTC Karla auf dem Programm.

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat die SG Sinzig/Ehlingen am Wochenende spielfrei. In den Mittelpunkt des Interesses rückt so das kleine Derby zwischen der Reserve der SG Sinzig/Ehlingen und dem TTC Karla, das am Freitag in der Bezirksoberliga ansteht.

