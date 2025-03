In der Roxheimer Birkenberghalle wird am Samstagabend spannender Sport geboten. Die Tischtennis-Frauen der SG Hargesheim/Roxheim empfangen einen Konkurrenten auf Augenhöhe.

Gegen die ASG Altenkirchen, ihren einen Zähler zurückliegenden unteren Tabellennachbarn, wollen die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim im Heimspiel am Samstag, 19 Uhr, ihren dritten Platz in der Verbandsoberliga verteidigen. „Wir versuchen unser Bestes“, verspricht Hannelore Huber und ergänzt: „Wir wären aber schon mit einem Punkt zufrieden.“ Gespielt wird in der Roxheimer Birkenberghalle.

Dass ihr Team das Hinspiel mit 8:2 gewonnen hat, ist für die SG-Sprecherin kein Maßstab, fehlte der ASG damals doch in Yvonne Heidepeter ihre Nummer zwei. Die Zuversicht Hubers dämpft auch die 1:9-Heimniederlage ihres Teams am vergangenen Samstag gegen den TTC Nentershausen. „Da lief es nicht so gut“, verdeutlicht die SG-Sprecherin. Möglicherweise kommt den Gastgeberinnen aber entgegen, dass die Altenkirchener Frauen vier Stunden zuvor bereits beim TSV Flörsheim/Dalsheim im Einsatz sind und dort schon etwas von ihrer Frische einbüßen werden.