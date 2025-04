Der VfR Simmern II spielt auch in der nächsten Saison in der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland.

Der Klassenerhalt für den VfR Simmern II ist perfekt, während die Punkteausbeute des TuS Dichtelbach eher dürftig war. In der Tischtennis-Verbandsliga siegte Simmern bei Schlusslicht Daun-Gerolstein II mit 6:4, Dichtelbach trennte sich vom gleichen Gegner 5:5 und verlor danach in Konz mit 3:7.

TTG Daun-Gerolstein II – VfR Simmern II 4:6. Mannschaftsführer Julio Perez Rua hob einen Spieler hervor: „Joker Björn Arend sicherte uns mit einer Spitzenleistung im letzten Einzel den direkten Klassenerhalt.“ Arend, Leihgabe aus der Dritten und eigentlich in der Bezirksliga Süd beheimatet, gewann dort gegen Thomas Treitges mit 3:1. Zuvor war jedoch der glänzende Start in die Begegnung das Fundament des Auswärtserfolgs. Beide Doppel (Kammann/Perez Rua und Baustert/Arend) und im ersten Einzel Arvid Kammann und Joachim Baustert gewannen, es stand 0:4. Da Kammann auch sein zweites Einzel holte, bedeutete Arends Erfolg den Sieg, einhergehend mit der direkten Rettung und Rang sechs. Am letzten Spieltag hat Simmern II spielfrei.

TTG Daun-Gerolstein II – TuS Dichtelbach 5:5. Auch Dichtelbachs verletzt aussetzender Kapitän Nico Ballbach dankte einem Ersatzmann: „Rico Hofmann gewann im Schlusseinzel gegen Treitges.“ Bei Hofmann (1350 TTR-Punkte) ist der Sieg sportlich sogar noch höher einzuordnen, ist er doch sonst im vierten TuS-Team in der 1. Kreisklasse unterwegs. „Ein überraschender Punktgewinn“, fand Ballbach, nachdem zuvor Arturo Pastoriza (2), Jonas Heydt in den Einzeln und das Doppel Pastoriza/Heydt erfolgreich waren.

TTF Konz – TuS Dichtelbach 7:3. „Wir haben das Maximale herausgeholt“, so Ballbach. Erneut holten Pastoriza und Heydt ein Einzel und zusammen das Doppel – gegen den Konzer Spitzenmann Nico Schmitt waren beide chancenlos. Auch der mitgereiste Haudegen Berthold Cziomer und Hofmann unterlagen diesmal viermal deutlich, wie auch zusammen im Doppel. Der Vierte Dichtelbach bestreitet am Donnerstag (19.30 Uhr) sein letztes Saisonspiel beim Dritten Waldböckelheim.