Oberliga-Auftakt misslingt Dämpfer für Aufsteiger TTG Mündersbach beim Comeback Marco Rosbach 09.09.2026, 12:38 Uhr

i Das neu formierte Mündersbacher Doppel Jonas Weber/Marcel Rahms musste sich in vier Sätzen geschlagen geben. Während Weber (links) ein Einzel für sich entschied, verpasste Rahms (rechts) knapp einen Erfolg. Michael Fries

Da ist noch Luft nach oben beim amtierenden Meister der Verbandsoberliga: Beim Oberliga-Comeback musste sich die TTG Mündersbach/Höchstenbach dem TTC Dahn deutlich geschlagen geben. Insgesamt wäre aber mehr drin gewesen als nur zwei Einzelpunkte.

So hatte sich die TTG Mündersbach/Höchstenbach ihre Rückkehr in die Tischtennis-Oberliga nicht vorgestellt. Beim TTC Dahn musste sich der Aufsteiger mit 2:8 geschlagen geben. Doch schon im Vorfeld war abzusehen, dass der Auftakt schwer werden könnte, denn die Mündersbacher hatten vor der Abfahrt Richtung Südwestpfalz Ausfälle zu beklagen.







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