Da ist noch Luft nach oben beim amtierenden Meister der Verbandsoberliga: Beim Oberliga-Comeback musste sich die TTG Mündersbach/Höchstenbach dem TTC Dahn deutlich geschlagen geben. Insgesamt wäre aber mehr drin gewesen als nur zwei Einzelpunkte.
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So hatte sich die TTG Mündersbach/Höchstenbach ihre Rückkehr in die Tischtennis-Oberliga nicht vorgestellt. Beim TTC Dahn musste sich der Aufsteiger mit 2:8 geschlagen geben. Doch schon im Vorfeld war abzusehen, dass der Auftakt schwer werden könnte, denn die Mündersbacher hatten vor der Abfahrt Richtung Südwestpfalz Ausfälle zu beklagen.