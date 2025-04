Auf der Zielgeraden der Saison spitzt sich die Situation für die SG Untere Lahn in der Tischtennis-Verbandsliga zu. Den Kombinierten aus Fachbach und Nievern gelang zwar ein überraschender Erfolg. Aber die Mitkonkurrenten punkteten ebenso.

In der Tischtennis-Verbandsliga landete die SG Untere Lahn einen überraschenden Sieg, der am Ende aber kaum etwas wert sein könnte. Dem TuS Himmighofen gelang in der Bezirksliga ein Pflichtsieg, Niederlagen gab es dagegen für Damen und Herren des VfL Nastätten.

Verbandsoberliga Damen

VfL Nastätten – SG Hargesheim/Roxheim 2:8. Chancenlos waren die VfL-Damen gegen den Tabellenvierten. Lediglich Ulrike Hungerbühler und Angelika Günther gelang es zu punkten. Der VfL liegt nun auf Rang fünf. Am kommenden Wochenende endet die Saison beim Tabellenzeiten RSV Klein-Winternheim.

Verbandsliga Herren

SG Untere Lahn – SV Windhagen 9:1, SV Eintracht Mendig – SG Untere Lahn 7:3. Die SG hatte zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel vor der Brust. Zumindest ein Sieg war zwingend nötig, um im Rennen um den Klassenverbleib zu bleiben. Entsprechend legte Untere Lahn samstags gegen Windhagen los wie die Feuerwehr und überrollte den Gast. „Das war unsere beste Saisonleistung“, sagte Spitzenspieler Markus Mandry. „Es lief es von Anfang an perfekt.“

So richtig viel kaufen konnten sich die Kombinierten vom Erfolg aber nicht, da auch die Mitkonkurrenten Coups landeten. „Dadurch treten wir weiter auf der Stelle“, so Mandry.

Nicht viel lief dann tags darauf zusammen. „Der Druck, wieder gewinnen zu müssen, und das auswärts, war wohl zu hoch“, so Mandry: „Wir können jetzt nur noch fesr die Daumen drücken und hoffen, dass wir am letzten Spieltag vielleicht ein Endspiel um den Relegationsplatz bestreiten dürfen.“ SG-Punkte:Mandry / Nico Wollschlag (2), Sascha Graf / Philipp Wallroth, Mandry, Graf (2), Wollschlag (3) und Philipp Wallroth (3).

Bezirksoberliga

TTC Mündersbach/Höchstenbach II – VfL Nastätten 8:2.Nichts zu holen gab es für den nicht in Bestbesetzung angetretenen VfL beim Meister aus dem Westerwald. Die etatmäßigen Nummern eins bis drei fehlten. Es punkteten lediglich Nico Schmidt und Manuel Lenz im Doppel sowie Mannschaftsführer Schmidt im Einzel. „Wir waren chancenlos. Insgesamt haben wir uns aber ganz ordentlich verkauft, hätten vielleicht ein Einzel mehr holen können. Mehr war aber definitiv nicht drin“, so Schmidts Fazit. Am 12. April erwartet der VfL Nastätten die beiden Teams des TTV Alexandria Höhn.

Bezirksliga

TuS 1904 Himmighofen – ASV 1922 Niederelbert 8:2. Deutlich setzte sich der TuS gegen den bereits feststehenden Absteiger durch. Nie ließen die Gastgeber dabei Zweifel daran aufkommen, wer an diesem Abend der Sieger sein würde. Es punkteten: Björn Stötzer / Jens Sommer, Stötzer (2), Andre Reuscher, Christian Wenn (2) und Jens Sommer (2).

„Ein wichtiger hoher Sieg gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner, durch den wir auch unser Spielverhältnis verbessern haben können. Diesen Elfmeter durften wir nicht verschießen“, so Spitzenspieler Björn Stötzer.

Dank des Erfolges schob sich Himmighofen wieder am VfL Nastätten II vorbei und verließ die Abstiegszone. Einen Punkt trennen die beiden Mannschaften, die sich noch duellieren.