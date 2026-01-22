Heimspiel der TTG Bingen Chinesin wartet noch auf ihren Pass Gert Adolphi 22.01.2026, 13:00 Uhr

Die TTG Bingen hofft auf Verstärkung aus China – doch Yingqi Huang steckt im Bürokratie-Dschungel fest. Ohne sie muss das Team am Sonntag gegen den ESV Weil antreten. Wird das punktlose Schlusslicht zum Stolperstein?

Im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den ESV Weil zum Auftakt der Rückrunde müssen die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim noch auf ihren chinesischen Zugang Yingqi Huang verzichten. „Wir sind uns mit ihr einig, aber die Verwaltung rückt ihren Pass nicht raus“, erläutert TTG-Trainer Peter Engel und fügt an: „Da wollen an vielen Stellen Leute geschmiert werden.







