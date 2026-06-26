In zwei Monaten beginnt die Saison in der Tischtennis-Bundesliga, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch beim TTC Zugbrücke Grenzau steht aktuell die Zeit still. Der Verein trauert um einen Freund und Förderer.
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Grenzau. Die 45. Saison des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga sollte die erste werden, in der Sebastian Sauer von der Planung bis zum letzten Spieltag ins Management eingebunden ist. Ein Förderer des Traditionsvereins war er schon lange Jahre, ein Freund sowieso, doch vor gerade einmal drei Monaten machten beide Seiten öffentlich, dass ihre Verbindung noch enger werden soll.