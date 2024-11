TV Nassau erneut geschwächt Brisantes Derby steigt in Wirges 07.11.2024, 12:39 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Wissam Santina

Bereits vier Minuspunkte in sechs Partien hat sich der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga erlaubt. Die Verteidigung des Meistertitels ist somit bereits im frühen Stadium der Saison in weite Ferne gerückt.

Vor zwei interessanten Aufgaben steht der TV 1860 Nassau am anstehenden Wochenende in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Am Samstag geht’s ab 18 Uhr in die Sporthalle der Theodor-Heuss-Schule zum TTC Wirges. Dieses ohnehin brisante Derby erhält zusätzlich Würze, da die zu Rundenbeginn eher dem Kreis der Kellerkinder zugeordneten Westerwälder mit der TSG Kaiserslautern und dem TV Leiselheim genau jenen Teams Punkte abknöpfte, gegen die die ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen