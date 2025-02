Hoffnung für TV Niederhausen Braun-Comeback gibt Extra-Kick 26.02.2025, 13:02 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Es geht doch: Der TV Niederhausen landete mal wieder einen Sieg in der Tischtennis-Verbandsliga und schöpft damit Hoffnung auf den Klassenverbleib.

Mit einem fulminanten Heimerfolg meldeten sich die Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Verbandsliga im Abstiegskampf zurück. Erstmals seit sieben Spielen traten die Niederhäuser wieder in kompletter Besetzung an und holten einen wichtigen 9:1 Sieg über den Tabellendrittletzten Trier-Zewen II und tauschten mit diesem den Tabellenplatz.

