Eifeler zu Borussia Düsseldorf Brachtendorfer Bufdi freut sich schon auf Timo Boll Johannes Kirsch 28.06.2026, 15:13 Uhr

i Ab September wird der Brachtendorfer Leo Tetzlaff (links) bei Borussia Düsseldorf an der Tischtennisplatte stehen. Marcel Blum

Ausgebildet beim TTC Kaifenheim-Brohl, wird sich der 19-jährige Leo Tetzlaff bald auf den Weg zu Borussia Düsseldorf machen. Im September beginnt sein Bundesfreiwilligendienst beim Tischtennis-Bundesligisten. Was ihn dort erwartet.

Ein Weihnachtsgeschenk entfachte einst eine Leidenschaft, die Leo Tetzlaff nun sogar zu Borussia Düsseldorf führt. Als er vor ein paar Jahren Schläger und Ball unter dem Christbaum gefunden hatte, war die Faszination für das Tischtennisspiel auf Anhieb da.







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