Eifeler zu Borussia Düsseldorf
Brachtendorfer Bufdi freut sich schon auf Timo Boll
Ab September wird der Brachtendorfer Leo Tetzlaff (links) bei Borussia Düsseldorf an der Tischtennisplatte stehen.
Ab September wird der Brachtendorfer Leo Tetzlaff (links) bei Borussia Düsseldorf an der Tischtennisplatte stehen.
Marcel Blum

Ausgebildet beim TTC Kaifenheim-Brohl, wird sich der 19-jährige Leo Tetzlaff bald auf den Weg zu Borussia Düsseldorf machen. Im September beginnt sein Bundesfreiwilligendienst beim Tischtennis-Bundesligisten. Was ihn dort erwartet.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Weihnachtsgeschenk entfachte einst eine Leidenschaft, die Leo Tetzlaff nun sogar zu Borussia Düsseldorf führt. Als er vor ein paar Jahren Schläger und Ball unter dem Christbaum gefunden hatte, war die Faszination für das Tischtennisspiel auf Anhieb da.

Ressort und Schlagwörter

Tischtennis Sport

Top-News aus dem Sport