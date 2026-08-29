0:3 verloren, dabei nur zwei Sätze geholt: Die Zahlen sprachen klar gegen den TTC Zugbrücke Grenzau im Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Doch der Auftritt der Brexbachtaler beim „Pokal Grand Opening“ hatte auch positive Aspekte.
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Den ein oder anderen Trost gab es für den TTC Zugbrücke Grenzau beim „Pokal Grand Opening“, der großen Tischtennis-Show, die am Wochenende in Nürnberg ihre Premiere erlebt. So waren am Ende des ersten Tages alle Blicke auf die Brexbachtaler gerichtet, da an den drei Nebentischen die Entscheidungen bereits gefallen waren.