Kirner holen zwei Punkte
Bockstarker Henrich glänzt in den Bonusspielen
Holt in Klein-Winternheim wichtige Zähler für den TTC Kirn: Nick Grimm.
Holt in Klein-Winternheim wichtige Zähler für den TTC Kirn: Nick Grimm.
Klaus Castor

Der TTC Kirn nähert sich mehr und mehr dem Klassenverbleib in der Verbandsoberliga an. Da helfen natürlich Bonuspunkte.

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Hätte man den Tischtennisspielern des TTC Grün-Weiß Kirn vor den Partien der Verbandsoberliga beim RSV Klein-Winternheim II und dem FSV Mainz 05 III zwei Punkte aus diesem Paket angeboten, sie hätten sofort eingeschlagen. Mit dem 6:4-Sieg beim RSV realisierten sie diese Ausbeute, doch nach der Niederlage in gleicher Höhe in Mainz setzte sich die Erkenntnis durch, dass mehr möglich gewesen wäre.

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