Angstgegner für Ovtcharov & Co Blick zurück macht TTC Grenzau Mut vor Spiel in Fulda Marco Rosbach 04.09.2026, 12:04 Uhr

i Er avancierte beim jüngsten Gastspiel des TTC Fulda-Maberzell in Grenzau zwei Tage vor Heiligabend 2025 zur tragischen Figur: Dimitrij Ovtcharov ging beim 2:3 in Grenzau sowohl im Einzel als auch im Doppel leer aus. Wolfgang Heil

Der Gegner lag dem TTC Grenzau in der jüngeren Vergangenheit, doch was heißt das vor dem anstehenden Gastspiel der Brexbachtaler beim TTC Fulda-Maberzell? Während die Osthessen in der Bundesliga bislang glücklos agierten, trumpften sie im Pokal auf.

Der Blick zurück macht Mut für das Auswärtsspiel des TTC Zugbrücke Grenzau beim TTC Fulda-Maberzell in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr), doch der Blick nach vorn hält einige Fragezeichen parat. „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht klappt ja auf einmal alles“, übt sich Markus Ströher, der Manager der Westerwälder, in verhaltenem Zweckoptimismus.







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