Start in die Rückrunde Binger Frauen planen Aufholjagd Gert Adolphi 16.01.2025, 11:35 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Auf geht’s, TTG Bingen: In der Rückrunde möchte der Frauen-Bundesligist noch den einen oder anderen Sieg landen und im Idealfall die rote Laterne abhängen. Zwei Spiele stehen an, darunter am Sonntag ein Heimspiel.

Obwohl die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim den Verbleib in der Bundesliga sicher haben, weil die Klasse unterbesetzt ist, will Peter Engel in der mit den Partien am Samstag, 15 Uhr, beim TSV Langstadt und am Sonntag, 14 Uhr, zu Hause gegen den TSV Dachau beginnenden Rückrunde noch versuchen, den letzten Rang zu verlassen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen