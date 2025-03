Teil eins des Showdowns um die Meisterschaft der Tischtennis-Verbandsoberliga hat die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim mit dem 6:4-Heimsieg über die TTG Mündersbach erfolgreich bewältigt, doch die Hürden im in 14 Tagen folgenden Finale bei Spitzenreiter VfR Simmern sind fast nicht zu überwinden.

Die Hunsrücker gewannen zweimal 10:0 und weisen bei zwei Punkten Vorsprung auf die SG das bessere Spielverhältnis auf. Selbst ein 7:3 beim VfR würde der SG nicht zum Titel reichen, weil auch ihr Satzverhältnis schlechter als das des Gegners ist. „Es ist überhaupt nicht gesagt, dass wir überhaupt in Simmern gewinnen“, sagte Kristof Bielinski. „Für ein 8:2 aber muss einiges zusammenkommen.“ Die Enttäuschung des Frei-Laubersheimer Spielführers hielt sich aber in Grenzen, zum einen, weil in der Relegation zwei der drei Mannschaften aufsteigen, die SG somit weiter gute Chancen auf den Einzug in die Oberliga hat, zum anderen, weil seine Begeisterung über das Spiel gegen die TTG nachhallte.

Flügel brilliert im Spitzeneinzel

„Das war schon etwas sehr Besonderes, eines der Highlights des Vereins in den vergangenen Jahren“, sagte Bielinski. „Wir haben viele Matchbälle abgewehrt und Rückstände aufgeholt.“ Er selbst machte es im abschließenden Einzel besonders spannend, stand schon im vierten Satz vor dem Aus und lag auch in der Verlängerung des entscheidenden Durchgangs zurück, gewann aber noch 16:14 und 14:12. „Wäre ich nicht im Tunnel gewesen, sondern nervös geworden, hätte das Spiel auch schnell weggehen können“, sagte Bielinski.

Ähnlich knapp waren zum Auftakt die Doppel verlaufen, Nicolas Flügel und Elias Mehlig wehrten im fünften Satz Matchbälle ab und gewannen 14:12, Bielinski und Christian Tomoski drehten im entscheidenden Durchgang einen 0:4-Rückstand zum 11:6-Sieg. Flügel gewann zwei Einzel und lieferte sich dabei mit TTG-Spitzenspieler Pawel Foltanowicz eine mitreißende Partie, einen Punkt steuerte Tomoski bei. Platz zwei und die Teilnahme an der Relegation hat die SG damit sicher.