Beide gegen Waldböckelheim II Beltheim und Dichtelbach II verbuchen Teilerfolg Sascha Wetzlar 08.12.2025, 10:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Die Hinrunde und damit das Tischtennisjahr 2025 in der Bezirksoberliga ist beendet. Beltheim und Dichtelbach II verbuchten vor dem Jahreswechsel noch einen Teilerfolg.

Ordentlich was los in der Tischtennis-Bezirksoberliga Rheinland Süd für die Hunsrücker Viererteams: Der TuS Rheinböllen (beendet die Hinrunde als Sechster mit 10:8 Punkten) legte die Füße hoch, der TuS Dichtelbach II und der SV Beltheim durften doppelt ran – und verbuchten gegen den gleichen Gegner einen Teilerfolg.







