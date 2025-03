Der große Verlierer am Wochenende war der SV Beltheim, der zweimal glatt verlor in der Tischtennis-Bezirksoberliga und weiter zittern muss. Allerdings ist der SV da nicht allein im Reigen der Rhein-Hunsrück-Teams.

In der Tischtennis-Bezirksoberliga hatten die beiden schlechtplatziertesten Rhein-Hunsrück-Teams TTC Kludenbach (Vorletzter, 9:19 Punkte) und SG Niederburg/Biebernheim (Letzter, 5:21 Punkte) spielfrei, blickten aber dennoch gespannt auf den Spieltag, denn mit dem SV Beltheim (Drittletzter, 11:19 Punkte) musste ein Abstiegskonkurrent aus dem Kreis zweimal ran – und verlor zweimal klar. Damit haben Kludenbach und Niederburg noch Chancen, die beiden Abstiegsplätze zu verlassen, der TTC die besseren. Die weiteren Platzierungen der hiesigen Teams: Rheinböllen, das wie Dichtelbach II gegen Beltheim gewann, ist mit 13:15 Punkten Fünfter, Dichtelbachs Reserve (zusätzlich Unentschieden gegen Kreuznach/Rüdesheim) ist Vierter mit 18:14 Zählern. Die Spiele im Überblick:

TuS Dichtelbach II – SV Beltheim 9:1. Die Beltheimer hatten keine Chance bei der Verbandsliga-Zweiten der Dichtelbacher, nur Bernhard Krug konnte für die Gäste ein Einzel beim 3:0 gegen Thorsten Musshoff für sich verbuchen, alle anderen Partien gingen zu null oder zu eins an die Gastgeber. Für den TuS siegten: Tobias Weber/Levin Cziomer, Fabian Mades/Matthias Emmel, Weber (2), Musshoff, Mades (2) und Emmel (2).

TuS Dichtelbach II – SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 5:5. Das zweite Spiel der Dichtelbacher endete unentschieden gegen den Siebten (11:17 Punkte). Wieder gingen die Eingangsdoppel an die Gastgeber, wieder siegten die Kombinationen Weber/Cziomer und Mades/Emmel . Allerdings gab es in den Einzeln viel mehr Gegenwehr, hier siegten für die Hausherren „nur“ Weber (2) und Cziomer.

TuS Rheinböllen – SV Beltheim 8:2. Für Beltheim blieb Bernhard Krug am Wochenende der einzige Punktesammler, fast zumindest. Er gewann an der Seite von Volker Bernd ein Doppel und später sein Einzel gegen Nico Simon. Das war allerdings alles, was Rheinböllen zuließ, auch wenn einige Spiele enger waren. Matthias Johann/Jonathan Johann, Matthias Johann (2), Jonathan Johann (2), Julian Dahlen (2) und Simon siegten für den TuS.