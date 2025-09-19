Coach Grujic hält an Ziel fest Beim Schlüsselspiel in Bad Homburg muss Grenzau liefern 19.09.2025, 09:48 Uhr

i Jubeln wie beim 3:1-Sieg gegen Bad Königshofen am ersten Spieltag wollen Sam Walker und der TTC Grenzau auch am Sonntag in Bad Homburg. In der vergangenen Saison gelang das den Brexbachtalern allerdings nicht, da verloren sie beide Spiele gegen die Hessen und landeten am Ende hinter Bad Homburg auf dem letzten Platz der Tischtennis-Bundesliga. Marco Rosbach

Am vierten Bundesliga-Spieltag wartet auf den TTC Zugbrücke Grenzau eine Schlüsselpartie. Der TTC Bad Homburg ist einer jener Gegner, die man unbedingt schlagen will, um nach dem vielversprechenden Start nicht doch in den Tabellenkeller zu rutschen.

Die Versuchung war groß, nach dem famosen Auftaktsieg gegen den TSV Bad Königshofen bereits von mehr zu träumen. Doch dem 3:1 in eigener Halle folgte für den TTC Zugbrücke Grenzau ein unglückliches 1:3 gegen den Post SV Mühlhausen und zuletzt ein etwas ernüchterndes 1:3 bei den TTF Ochsenhausen.







