Am vierten Bundesliga-Spieltag wartet auf den TTC Zugbrücke Grenzau eine Schlüsselpartie. Der TTC Bad Homburg ist einer jener Gegner, die man unbedingt schlagen will, um nach dem vielversprechenden Start nicht doch in den Tabellenkeller zu rutschen.
Die Versuchung war groß, nach dem famosen Auftaktsieg gegen den TSV Bad Königshofen bereits von mehr zu träumen. Doch dem 3:1 in eigener Halle folgte für den TTC Zugbrücke Grenzau ein unglückliches 1:3 gegen den Post SV Mühlhausen und zuletzt ein etwas ernüchterndes 1:3 bei den TTF Ochsenhausen.