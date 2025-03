Die Tischtennisspieler der SG Sinzig/Ehlingen verlieren das Rheinlandligaderby in Andernach 3:7 und sehnen das Saisonende herbei. Derweil freut sich TuWi Adenau trotz einer 2:8-Niederlage über den Klassenverbleib in der Bezirksoberliga.

Für die SG Sinzig/Ehlingen ist die Luft aus der Saison in der Tischtennis-Rheinlandliga anscheindend endgültig raus: Die Sinziger verloren das Derby beim Lokalrivalen und Tabellenletzten TTV Andernach mit 3:7. Die SG Sinzig/Ehlingen gewann beide Anfangsdoppel. Im Team fehlte nicht nur Mannschaftsführer Marcel Hippchen, sondern auch Jonas Sonntag. Für die beiden rückten Markus Beckmann und Valentin Dietl in die Mannschaft. Beckmann holte dann auch just den einzigen Einzelpunkt. „Wir können wirklich froh sein, wenn die Saison zu Ende ist“, sagte der enttäuschte Hippchen.

Die zweite Mannschaft der SG Sinzig/Ehlingen musste sich in der Bezirksoberliga zuerst dem TTC Mülheim II mit 1:9 geschlagen geben, kam dann aber zu einem 9:1 bei Tabellenschlusslicht DJK Ochtendung. Für die SG ging Christian Ehlers an die Platte, und er gewann auch seine beiden Spiele. Bei nunmehr 18:14 Zählern und dem vierten Tabellenplatz ist Sinzig II der Klassenverbleib sicher.

TuWi Adenau freut sich trotz 2:8-Niederlage über Klassenverbleib

Derweil verlor TuWi Adenau zwar seine Partie mit 2:8 gegen Fortuna Kottenheim, profitierte aber von den anderen Ergebnissen in der Liga. „Damit haben wir den Klassenerhalt geschafft“, freute sich Adenaus Mannschaftsführer Josef Berens.

Das dritte Team in der Bezirksoberliga, der TTC Karla, wahrte seine Chancen auf den Relegationsplatz. Zunächst gab es einen 8:2-Erfolg gegen die TTG Moseltal. Im zweiten Heimspiel des Wochenendes gab es dann ein 7:3 gegen Eintracht Mendig II. Verlassen konnte sich das Team dabei auf die zwei Erfolge von Stefan Ockenfels und von Mannschaftsführer Marvin Krupp. Im Fernduell mit Kottenheim könnte dabei das Spielverhältnis durchaus noch eine Rolle spielen. Aus der Grafschaft setzt man allerdings auch darauf, dass die Fortuna aus Kottenheim im Spitzenspiel beim TTC Mülheim II Federn lassen wird. „Wir können das jetzt alles ganz entspannt angehen“, meinte Krupp.

In der Bezirksliga setzte es im Derby für die TTG Kalenborn Altenahr mit 0:10 beim FC Niederlützingen die Höchststrafe. „Die Einzel waren eine ganz klare Sache, lediglich in den Doppeln hatten wir kleine Chancen“, fasste Altenahrs Frank Rothhaß zusammen. Niederlützingen freute sich derweil über 25:19 Zähler und den vierten Tabellenplatz.