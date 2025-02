Remis für VfL-Frauen Aushilfe Julia Minor wird zur Matchwinnerin Nico Schmidt 17.02.2025, 11:47 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Während für die SG Untere Lahn in der Tischtennis-Verbandsliga der Kampf gegen den Abstieg weiter geht, können die in der Bezirksoberliga auf Position vier geführten Männer des VfL Nastätten dem weiteren Verlauf der Runde entspannt entgegen sehen.

Gemischte Ergebnisse aufgrund großer personeller Nöte herrschten bei den den überregionalen Tischtennis-Klassen angehörenden heimischen Teams. Die SG Untere Lahn kassierte in der Verbandsliga die zweite Niederlage im zweiten Rückrundenspiel. Sieg und Niederlage gab es dagegen für Nastättens Männer in der Bezirksoberliga, während die VfL-Frauen in der Verbandsoberliga remisierten.

