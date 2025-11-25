Warum 2:3 in Fulda Mut macht Aus der Traum vom Einzug des TTC Grenzau ins Final Four 25.11.2025, 12:06 Uhr

i Nach dem enttäuschenden Auftritt im Heimspiel gegen Saarbrücken konnte Grenzaus Trainer Slobdan Grujic (rechts) seinen Spielern einen Tag später beim 2:3 in Fulda keinen Vorwurf machen. Feng Yi-Hsin (links) holte beide Punkte. Wolfgang Heil

Am Ende steht die Niederlage, die den Traum von der Teilnahme am Final-Four-Turnier platzen lässt. Doch für den TTC Grenzau hat der Auftritt im Pokal beim TTC Fulda Maberzell auch eine positive Seite, wie Trainer Slobodan Grujic findet.

Der Pokal sei wichtig und das Final Four eine große Chance, erklärte Slobodan Grujic am Sonntagabend, nachdem sich sein Team des TTC Zugbrücke Grenzau gerade zu Hause in ausverkaufter Halle dem 1. FC Saarbrücken mit 0:3 hatte geschlagen geben müssen. Danach galt es, den Hebel umzulegen, sehr schnell sogar.







