Aus der Traum vom Einzug des TTC Grenzau ins Final Four

Am Ende steht die Niederlage, die den Traum von der Teilnahme am Final-Four-Turnier platzen lässt. Doch für den TTC Grenzau hat der Auftritt im Pokal beim TTC Fulda Maberzell auch eine positive Seite, wie Trainer Slobodan Grujic findet.
Lesezeit 3 Minuten
Der Pokal sei wichtig und das Final Four eine große Chance, erklärte Slobodan Grujic am Sonntagabend, nachdem sich sein Team des TTC Zugbrücke Grenzau gerade zu Hause in ausverkaufter Halle dem 1. FC Saarbrücken mit 0:3 hatte geschlagen geben müssen. Danach galt es, den Hebel umzulegen, sehr schnell sogar.