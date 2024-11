Gemischte Gefühlswelt Auf Weitefelds knappe Niederlage folgt ein klarer Sieg 17.11.2024, 16:44 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Spannende Spiele und gemischte Ergebnisse: Das Tischtennis-Wochenende des TuS Weitefeld-Langenbach

Am Samstag empfingen die Tischtennisspieler des TuS Weitefeld-Langenbach in heimischer Halle die Teams der SG Frei-Laubersheim und des VfL Oberbieber in der Verbandsoberliga. Im „Wohnzimmer“ konnten die Westerwälder um Mannschaftsführer Luke Hammer eine knappe Niederlage gegen Frei-Laubersheim schnell mit einem klaren Erfolg gegen Oberbieber vergessen machen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen