Wie verhext ist die Lage aktuell beim TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga. In engen Spielen fehlt das Glück, dem Spitzenspieler fehlt die Form – und so steht das Team weiter ohne Punkt da. Deutlich besser sieht’s bei Aufsteiger Mündersbach aus.
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Während Aufsteiger TTG Mündersbach/Höchstenbach im fünften Spiel den zweiten Sieg gelandet hat, wartet der TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga nach drei Spielen weiter auf das erste Erfolgserlebnis.1. FSV Mainz 05 III – TTG Mündersbach/Höchstenbach 3:7.