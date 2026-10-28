Wirges wartet auf Durchbruch Auch für Blumentopf reicht’s beim TTC aktuell nicht Marco Rosbach 28.10.2026, 13:12 Uhr

i Findet nicht zu seiner gewohnten Form: Dominic Stendebach, Spitzenspieler des TTC Wirges. Andreas Hergenhahn

Wie verhext ist die Lage aktuell beim TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga. In engen Spielen fehlt das Glück, dem Spitzenspieler fehlt die Form – und so steht das Team weiter ohne Punkt da. Deutlich besser sieht’s bei Aufsteiger Mündersbach aus.

Während Aufsteiger TTG Mündersbach/Höchstenbach im fünften Spiel den zweiten Sieg gelandet hat, wartet der TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga nach drei Spielen weiter auf das erste Erfolgserlebnis.1. FSV Mainz 05 III – TTG Mündersbach/Höchstenbach 3:7.







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