Heimspiel gegen den Zweiten ASG Altenkrichen erwartet ruhige zweite Saisonhälfte René Weiss 23.01.2026, 12:13 Uhr

Die ASG Altenkirchen kann befreit in die zweite Saisonhälfte der Verbandsoberliga gehen.Das Rückspiel gegen Kirchberg wird wohl schwerer als das Hinspiel, denn die Hunsrücker konnten sich zuletzt verstärken.

Es dürfte eine ruhige zweite Saisonhälfte werden für die ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen. 7:7 Punkte nach sieben Partien zur Halbzeit der Runde 2025/26 – damit ist nach vorne nichts mehr möglich, wo die SG Könen/Konz mit 14:0 Punkten auf Meisterschaftskurs liegt, aber auch nach unten müssen die Kreisstädterinnen unter normalen Umständen nichts mehr befürchten.







