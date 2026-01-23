Die ASG Altenkirchen kann befreit in die zweite Saisonhälfte der Verbandsoberliga gehen.Das Rückspiel gegen Kirchberg wird wohl schwerer als das Hinspiel, denn die Hunsrücker konnten sich zuletzt verstärken.
Lesezeit 1 Minute
Es dürfte eine ruhige zweite Saisonhälfte werden für die ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen. 7:7 Punkte nach sieben Partien zur Halbzeit der Runde 2025/26 – damit ist nach vorne nichts mehr möglich, wo die SG Könen/Konz mit 14:0 Punkten auf Meisterschaftskurs liegt, aber auch nach unten müssen die Kreisstädterinnen unter normalen Umständen nichts mehr befürchten.