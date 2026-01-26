Heimniederlage gegen Kirchberg ASG Altenkirchen wird unter Wert geschlagen René Weiss 26.01.2026, 14:32 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Gegen den Tabellenzweiten gingen die Kreisstädterinnen nicht unbedingt als Favoritinnen an die Platte. Doch es war durchaus mehr drin, als die klare Heimniederlage gegen die Hunsrücker.

Mit einer 2:8-Niederlage ist die ASG Altenkirchen in die Rückrunde der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen gestartet. Gegen den Tabellenzweiten SG Kirchberg/Rhaunen wurden die Kreisstädterinnen in heimischer Halle unter Wert geschlagen. Fünf-Satz-Niederlagen werden zum Verhängnis „Wenn wir das 4:6 aus dem Hinspiel wiederholen können, wäre das ein gutes Ergebnis“, hatte Mannschaftsführerin Yvonne Heidepter vor der Begegnung gesagt. Es ...







