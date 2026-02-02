Zwei Auswärtsniederlagen Annett Kaufmann ist unantastbar für die TTG Bingen Gert Adolphi 02.02.2026, 10:49 Uhr

i Landete eine große Überraschung: Shi Qi bezwang Byun Seoyoung, doch zum Punktgewinn reichte es nicht für die TTG Bingen. Petra Steyer

Zwei Niederlagen an einem Wochenende werfen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim im Rennen um die Play-offs weit zurück. Vor allem an den Spitzenspielerinnen der Gegner bissen sich die Bingerinnen die Zähne aus.

Jetzt wird der Weg der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in die Play-offs weit. Die Binger Tischtennisspielerinnen verloren bei der DJK Kolbermoor und beim TSV Dachau jeweils mit 4:6 und haben bei drei noch ausstehenden Spielen drei Punkte Rückstand auf den vierten Platz der Bundesliga, der die Bedingung für das Erreichen der Endrunde ist.







