Nur noch geringe Hoffnung hat der TTV Andernach auf den Klassenverbleib in der Tischtennis-Rheinlandliga. Alle restlichen Spiele müsste das Schlusslicht gewinnen – aber die Planung geht schon in Richtung Bezirksoberliga.

In der Tischtennis-Rheinlandliga bleibt für Tabellenschlusslicht TTV Andernach ein kleines Fünkchen Hoffnung: In der Sporthalle der Sankt-Stephan-Grundschule erwartet das Team am Samstag (18 Uhr) die Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach. „Vielleicht sind in diesem Spiel Punkte möglich“, sagt TTV-Mannschaftsführer Martin Link. Aber selbst ein Punktgewinn gegen die Westerwälder bringt wahrscheinlich nicht den nötigen Fortschritt. „Wir müssten schon alle Spiele gewinnen und die Konkurrenz darf keine eigenen Punkte holen“, sieht Link die Lage des TTV Andernach realistisch.

Spannend bleibt es in der Bezirksoberliga. Dort ist Fortuna Kottenheim immer noch im Rennen um die Meisterschaft. Zum Heimspiel erwartet das Team am Freitag (20 Uhr) die Reserve von Eintracht Mendig. „In der Vorrunde ging es beim 6:4-Erfolg schon recht knapp zu. Das wird auch diesmal ein heißer Tanz werden“, sagt Kottenheims Christian Schnack. Die Eintracht-Reserve selbst hat immer Personalproblem und hat den Klassenverbleib noch nicht festgezurrt.

In der Bezirksliga tritt der TuS Kehrig am Freitag (20.30 Uhr) beim FC Niederlützingen an. Im Hinspiel gab es ein 5:5. Die TTG Pellenz ist am Samstag doppelt gefordert. Ab 16 Uhr kommt zunächst das nicht unbedingt einfache Spiel beim TTC Rheinbrohl, dann tritt die TTG ab 18.30 Uhr zum Spitzenspiel beim VfL Waldbreitbach an.