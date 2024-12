3:7-Niederlage für den TTV Andernach verliert Derby in Sinzig Bernd Linnarz 02.12.2024, 13:29 Uhr

i Mit 3:7 hat Andernach das Rheinlandligaderby in Sinzig verloren. Adobe Stock/Wissam Santina

Die Tischtennissaison des Jahres 2024 neigt sich dem Ende entgegen - und der TTV Andernach hat es nicht geschafft, seine Situation im Tabenllenkeller zu verbessern.

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat der TTV Andernach das Derby gegen die SG Sinzig/Ehlingen mit 3:7 verloren. Spielentscheidend schon in der Anfangsphase: Die Andernacher gaben beide Doppel ab. Für eine Ergebniskorrektur sorgte der starke Christoph Hoß, der am unteren Paarkreuz gegen Valentin Dietl und gegen Christian Ehlers (in fünf Sätzen) gewann.

