Das war ein guter Tag für die Tischtennisspieler aus Mendig. Die erste Mannschaft der Eintracht gewann ihr Spiel und bleibt in der Rheinlandliga oben dran, die zweite Mannschaft schaffte den Klassenverbleib in der Bezirksoberliga.

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat sich Tabellenschlusslicht TTV Andernach zwar über einen 7:3-Derbysieg gegen die SG Sinzig/Ehlingen gefreut, dennoch ist der Abstieg der Andernacher nach diesem Spieltag so gut wie besiegelt. „Wir haben dennoch eine sehr gute Leistung gezeigt“, sagte Andernachs Mannschaftsführer Martin Link.

Im kuriosen Spielverlauf hatten die Gäste aus Sinzig beide Doppel gewonnen. Für die Andernacher gab es jeweils doppelte Punkte am Spitzenpaarkreuz durch Dimitrij Swidtschenko und Eugen Buchmüller und Christoph Hoß am unteren Paarkreuz. Bei aller Freude über den Derby-Sieg ist der Abstieg in die Bezirksoberliga kaum noch abzuwenden. Denn der gleichzeitige Erfolg der TTG Torney gegen den TTC Ockenfels (ebenfalls 7:3) bedeutet für Andernach, dass man zwar punktemäßig noch zu Torney ausgleichen könnte, aber erstens hat Torney ein besseres Spielverhältnis von 20, zudem müsste der TTV beide abschließenden Spiele gewinnen. Link: „Da bleiben nur Rechenspielchen, wir haben die Liga nicht halten können.“

Eintracht Mendig hofft weiter auf die Aufstiegsrelegation

Ligakonkurrent Eintracht Mendig nutzte dagegen die Gunst der Stunde, um seine Ambitionen auf den Platz der Aufstiegsrelegation zu unterstreichen. Denn der Tabellenzweite SV Windhagen strauchelte überraschend klar mit 1:9 bei der SG Untere Lahn – und Mendig selbts kam einen Tag später zu einem 7:3 gegen die SG Untere Lahn. Lukas Kalt und Jan Hillesheim holten am Spitzenpaarkreuz alle vier Punkte, und Bernd Schuler war unten zweimal erfolgreich. „Wir müssen weiterhin jetzt von Spiel zu Spiel denken“, sagt Eintracht-Mannschaftsführer Lukas Kalt.

In der Bezirksoberliga setzte sich Fortuna Kottenheim auch ohne Christian Schnack mit 8:2 in der Eifel beim TuWi Adenau durch. Damit bleibt die Fortuna um im Duell um den zweiten Tabellenplatz gegen den TTC Karla weiter im Rennen. In Topbesetzung, also mit Daniel Dechert, sicherte sich die Reserve von Eintracht Mendig durch einen 9:1-Sieg gegen den SV Windhagen II den Klassenverbleib in der Bezirksoberliga. „Das hat diesmal wirklich alles optimal geklappt“, freute sich Mendigs Mannschaftsführer Steven Schneider.

In der Bezirksliga landete der TuS Kehrig einen sicheren 7:3-Sieg im Duell gegen die TTG Pellenz. Das Team aus Pellenz ist damit endgültig im Rennen um die Spitzenplätze ausgeschieden, während der TuS sowohl die Meisterschaft als auch die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation im Blick behält.