Bauer und Link in Topform Andernach bejubelt ersten Saisonsieg, Karla den vierten Stefan Lebert 04.10.2026, 19:01 Uhr

i Für Marvin Krupp und den TTC Karla läuft es in der Bezirksoberliga derzeit blendend: Das Team gewann gegen Niederlützingen 9:1 und führt mit vier Siegen aus vier Spielen die Tabelle an. Hans-Jürgen Vollrath

In der Tischtennis-Verbandsliga hat der TTV Andernach seinen ersten Saisonsieg bejubelt. Und in der Bezirksoberliga zieht der TTC Karla souverän seine Kreise.

In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Nord-Ost hat es am Feiertags-Wochenende nur ein Spiel gegeben, und das hat der TTV Andernach bei den TTF Oberwesterwald mit 6:4 gewonnen. Es war ein wichtiger Sieg für die Andernacher, denn beide Klubs hatten vor der Partie noch mit null Punkten dagestanden – durch den Sieg sprang der TTV auf einen Nichtabstiegsplatz.







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