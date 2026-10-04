In der Tischtennis-Verbandsliga hat der TTV Andernach seinen ersten Saisonsieg bejubelt. Und in der Bezirksoberliga zieht der TTC Karla souverän seine Kreise.
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In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Nord-Ost hat es am Feiertags-Wochenende nur ein Spiel gegeben, und das hat der TTV Andernach bei den TTF Oberwesterwald mit 6:4 gewonnen. Es war ein wichtiger Sieg für die Andernacher, denn beide Klubs hatten vor der Partie noch mit null Punkten dagestanden – durch den Sieg sprang der TTV auf einen Nichtabstiegsplatz.