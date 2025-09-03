Aus dem zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga wurde es zwar nichts für den VfL Nastätten. Aber immerhin brachte das Team vom Blauen Ländchen vom Gastspiel beim SV Olympia Eschelbach einen Zähler mit.

Der VfL Nastätten hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga einen Punkt liegen gelassen. Der zweiten Welle der SG Untere Lahn ist mit einem klaren Sieg indes ein guter Saisonstart gelungen.BezirksoberligaSV Olympia Eschelbach – VfL Nastätten 5:5. Der VfL Nastätten hat im zweiten Saisonspiel Unentschieden gespielt. Gegen den unangenehm zu spielenden Gegner aus dem Westerwald wog die Partie die ganze Zeit hin und her, ohne dass sich eines der Teams jedoch absetzen konnte. In jedem Paarkreuz wechselten sich jeweils Siege und Niederlagen ab, so dass das Remis am Ende die logische Konsequenz war.

„Wir haben hier kein schlechtes Spiel gemacht, tun uns traditionell in Eschelbach aber recht schwer – auch, weil der Freitagabend ein für uns sehr ungeliebter Termin ist. Das war wirklich ein ganz enges Ding, das Unentschieden am Ende dem Spielverlauf entsprechend absolut in Ordnung. Hier werden sicher noch andere Mannschaften Punkte lassen“, sagte VfL-Mannschaftsführer Nico Schmidt. Mit 3:1 Punkten bleibt der VfL zunächst auf Rang eins der Tabelle.Es punkteten: Frederik Hoffmann/Schmidt, Hoffmann, Manuel Lenz, Schmidt und JanHendrik Baltzer.

In den meisten knappen Spiele die Oberhand behalten

BezirksligaSportfreunde Höhr-Grenzhausen II – SG Untere Lahn II 3:7. Auftakt nach Maß für den Aufsteiger: Direkt von Beginn an gab die SG Gas und ging mit 3:1 in Führung. Die Gastgeber schafften zwar den Anschluss, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. Am Ende war es ein recht deutlicher und verdienter Sieg des Klassenneulings.„Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Wir haben in den meisten der knappenSpiele die Oberhand behalten und können absolut zufrieden mit unserer Leistungsein. Den Rückenwind wollen wir versuchen, mit in die nächsten Spiele zunehmen“, so Mannschaftsführer Philipp Wallroth.Gelegenheit dazu gibt es bereits am Freitag, dann gastiert die SG nämlich beimTuS Weitefeld/Langenbach II.SG-Punkte: Björn Hies/Oliver Himmighofen, Wallroth, Björn (2), P. Wallroth (2), Hies und Himmighofen.