Mit dem eigenen Sieg in Mendig hat der TTC Kirn den Relegationsplatz sicher. Ob es sogar zum direkten Klassenverbleib reicht, entscheidet sich am Samstag – allerdings ohne Kirner Zutun.
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Den direkten Abstieg aus der Verbandsoberliga haben die Tischtennisspieler der TTC Grün-Weiß Kirn vermieden, ob sie in die Relegation müssen, entscheidet sich erst am Samstag. Ihr persönliches Endspiel beim SV Mendig gewannen die Kirner 8:2 und können von diesem Gegner aufgrund des um 20 Punkte besseren Spielverhältnisses nicht mehr überholt werden.