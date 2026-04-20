Kirner machen Hausaufgaben Altmaier lässt sich vom „Hexer“ nicht abkochen Gert Adolphi 20.04.2026, 20:13 Uhr

i Erwischt im wichtigsten Spiel der Saison einen Sahnetag: Stefan Altmaier vom TTC Kirn. Klaus Castor

Mit dem eigenen Sieg in Mendig hat der TTC Kirn den Relegationsplatz sicher. Ob es sogar zum direkten Klassenverbleib reicht, entscheidet sich am Samstag – allerdings ohne Kirner Zutun.

Den direkten Abstieg aus der Verbandsoberliga haben die Tischtennisspieler der TTC Grün-Weiß Kirn vermieden, ob sie in die Relegation müssen, entscheidet sich erst am Samstag. Ihr persönliches Endspiel beim SV Mendig gewannen die Kirner 8:2 und können von diesem Gegner aufgrund des um 20 Punkte besseren Spielverhältnisses nicht mehr überholt werden.







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