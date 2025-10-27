Tischtennis-Verbandsoberliga Altenkirchens Frauen mit Unentschieden gegen Flörsheim René Weiss 27.10.2025, 09:46 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

In der Tischtennis-Verbandsoberliga trennten sich die Frauen der ASG Altenkirchen mit 5:5 vom TSV Flörsheim/Dalsheim. Fast jede Statistik spiegelte die Begegnung auf Augenhöhe wieder.

Knapp war’s. Ein Doppel und neun Einzel lang, in den gewonnenen Matches genauso wie bei den Sätzen und gewonnenen Punkten. Als sich die Tischtennisspielerinnen der ASG Altenkirchen und des TSV Flörsheim/Dalsheim in der Verbandsoberliga mit einem 5:5 getrennt hatten, waren beide Seiten auch bei den übrigen Statistiken beinahe gleichauf.







