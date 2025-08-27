Nach der langen Pause kommt auch die Tischtennissaison langsam auf Touren. Die Frauen der ASG Altenkirchen erwischten einen Traumstart, den sie so gar nicht erwartet hatten.

Rein in die Saison und direkt wieder in die nächste Pause: Die ASG Altenkirchen hat die Spielzeit 2025/26 in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen eröffnet und wartet jetzt bis Ende Oktober auf ihr zweites Spiel. „Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass wir so gut reinkommen“, sagt Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter. „Wir sind zufrieden mit unserem Spiel.“

Die Kreisstädterinnen besiegten den VfL Nastätten mit 8:2. Ohne Tanja Baumann, die verletzungsbedingt die in der kompletten Hinrunde ausfallen wird, gaben Katharina Demmer, Yvonne Heidepeter und Sonja Hackbeil den Gästen aus dem Rhein-Lahn-Kreis deutlich das Nachsehen. Allerdings hört sich das Ergebnis deutlicher an, als das Spiel tatsächlich verlief. „Wenn zwei, drei der engen Spiele an Nastätten gegangen wären, hätte es eng werden können“, merkte Heidepeter an. Der ASG spielte auch in die Karten, dass der VfL ohne seine Nummer eins Julia Minor und die Nummer zwei Leslie Friedrich antrat.

ASG Altenkirchen – VfL Nastätten 8:2

Katharina Demmer/Yvonne Heidepeter – Angelika Günther/Ulrike Hungerbühler 3:1 (11:5, 11:8, 4:11, 11:6); Sonja Hackbeil – Hungerbühler 2:3 (11:9, 12:10, 6:11, 6:11, 2:11); Heidepeter – Anna Bilo 3:0 (11:4, 11:6, 11:8); Demmer – Günther 3:1 (11:8, 9:11; 11:8, 11:6); Heidepeter – Anke Fink 3:1 (8:11, 11:9, 11:5, 11:3); Demmer – Bilo 3:1 (11:8, 11:13, 11:5, 11:9); Hackbeil – Fink 3:2 (11:8, 11:5, 6:11, 3:11, 11:6), Heidepeter – Günther 3:2 (11:8, 8:11, 11:6, 14:16, 11:7); Hackbeil – Bilo 0:3 (4:11, 6:11, 11:13); Demmer – Hungerbühler 3:2 (11:7, 11:3, 9:11, 9:11, 11:8).