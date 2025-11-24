„Das waren zwei tolle Spiele“ Altenkirchenerinnen sind nach Doppelspieltag glücklich 24.11.2025, 20:36 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

In der Tischtennis-Verbandsoberliga gelang Altenkirchen ein Achtungserfolg. Nach einem souveränen Sieg gegen Asbach machten die ASG-Frauen dem Spitzenreiter aus Könen das Leben schwer.

Die Frauen der ASG Altenkirchen hatten am Wochenende gleich zwei Spiele in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Bereits am Freitagabend feierte das Team um Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter einen 7:3-Auswärtserfolg bei den TTF Asbacher Land. Einen Tag später musste sich die ASG in heimischer Halle mit 3:7 gegen Spitzenreiter SG Könen/Konz geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen