Nach dem Derby am Freitagabend Altenkirchenerinnen erwarten das Spitzenteams der Liga René Weiss 20.11.2025, 11:45 Uhr

Nach einem knappen 6:4-Sieg gegen Simmern spielt die ASG im Derby bei den TTF Asbacher Land und erwartet einen Tag später die Übermannschaft SG Könen/Konz, die bisher ungeschlagen blieb.

Jahresendspurt für die Tischtennis-Frauen der ASG Altenkirchen in der Verbandsoberliga: Die Kreisstädterinnen, die sich vor einer Woche mit ihrem knappen 6:4-Sieg beim VfR Simmern, als die drei eingesetzten Spielerinnen Katharina Demmer, Sonja Hackbeil und Tanja Baumann mit jeweils zwei Einzelsiegen gleichermaßen zum Erfolg beitrugen, auf den vierten Tabellenplatz verbesserten, sind vor der zweimonatigen Winterpause am Wochenende zweimal ...







