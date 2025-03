Die ASG Altenkirchen hat es selbst in der Hand, die Saison in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen auf dem guten dritten Platz abzuschließen. Innerhalb eines Tages löste das Team aus der Kreisstadt gleich zwei Aufgaben erfolgreich. Durch den 7:3-Sieg über den TSV Flörsheim/Dalsheim und das 8:2 gegen die SG Hargesheim/Roxheim steht die ASG vor der abschließenden Begegnung gegen den VfR Simmern bei 15:11 Punkten. In der Hinrunde hatte man die beiden Partien mit den exakt umgekehrten Ergebnissen verloren. „Das Wochenende ist wirklich super für uns verlaufen“, freute sich Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter.

Ein Tag, zwei Spiele, zwei unterschiedliche Herangehensweisen: Altenkirchen spielte nachmittags gegen Flörsheim/Dalsheim zu dritt. Katharina Demmer, Tanja Baumann und Yvonne Heidepeter taten sich eingangs noch schwer, aber je länger die Partie voranschritt, desto größer wurde der Vorsprung. Höhepunkt war das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenspielerinnen Astrid Scheufele und Katharina Demmer, das die Altenkirchenerin Demmer nach 2:0-Satzführung schließlich mit 11:9 im Entscheidungsdurchgang gewann.

Sonja Hackbeil reiht sich nahtlos in Überlegenheit ein

Den Schlusspunkt setzte die Nummer drei der ASG, Tanja Baumann, mit einem überraschenden Sieg gegen Scheufele. Gegen Hargesheim/Roxheim ergänzte Sonja Hackbeil das Team, das nach dem 2:2-Zwischenstand nichts mehr abgab und seine Überlegenheit ausspielte.