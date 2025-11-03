Trotz mehr Einzelpunkten Altenkirchen muss sich Kirchberg geschlagen geben René Weiss 03.11.2025, 13:31 Uhr

Dass im Tischtennis nicht immer die Mannschaft gewinnt, die insgesamt mehr Einzelpunkte erzielt, mussten am Wochenende auch die Tischtennisspielerinnen der ASG erfahren. Kleinigkeiten bedeuteten die Niederlage.

Wie schon beim 5:5 gegen den TSV Flörsheim/Dalsheim entschieden für Tischtennis-Verbandsoberligist ASG Altenkirchen auch gegen die SG Kirchberg/Rhaunen Kleinigkeiten. Die Kreisstädterinnen holten auf dem Hunsrück zwar mehr Einzelpunkte (334:322), bei den Matches lagen jedoch die Gastgeber mit 6:4 vorn.







