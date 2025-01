ASG bleibt über Nacht Altenkirchen ist doppelt in Rheinhessen gefordert René Weiss 31.01.2025, 10:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Auch wenn die Mannschaft um Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter zwei Siege gegen die Gegner aus Klein-Winternheim und Gonsenheim feiern konnten, wären sie nun auch mit einer ausgeglichenen Bilanz zufrieden.

Die Verbandsoberliga-Tischtennisspielerinnen der ASG Altenkirchen verbringen dieses Wochenende mit den beiden Partien beim RSV Klein-Winternheim (Sa., 15 Uhr) und bei der SG TGM Gonsenheim/TV Dienheim (So., 11 Uhr) in Rheinhessen. Daher werden die Kreisstädterinnen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt übernachten.

