Altenkirchen gewinnt in Simmern auch zu dritt

Trotz ersatzgeschwächter Aufstellung siegte die ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Verbandsoberliga gegen Simmern. Mit nur drei Spielerinnen kämpfte sich die ASG zum knappen Erfolg.
„Sie liegen uns mit ihrer Spielweise nicht besonders“, hatte Yvonne Heidepeter über den VfR Simmern gesagt. Diesen Erfahrungen hat die ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen am Wochenende auf dem Hunsrück getrotzt.Der Plan für das knapp mit 6:4 gewonnene Auswärtsspiel sah eigentlich anders aus.