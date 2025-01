ASG hofft auf einen Punkt Altenkirchen eröffnet Rückrunde in Nentershausen René Weiss 17.01.2025, 18:08 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Die ASG Altenkirchen war in der Hinrunde eine von zwei Mannschaften, die dem TTC Nentershausen ein Remis abtrotzen konnten. Die Begegnung in Nentershausen wird die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.

Mit dem ersten von drei Auswärtsspielen in Folge startet die ASG Altenkirchen an diesem Samstag in die Rückrunde der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen. Ab 18.30 Uhr sind die Kreisstädterinnen beim TTC Nentershausen zu Gast. Es ist die kürzeste Auswärtsfahrt in dieser Saison.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen