Sebastian Sauer und Windhagen Als der SV auf europäischer Ebene Tischtennis spielte Lukas Erbelding 02.07.2026, 07:54 Uhr

i Lagebesprechung: Das Windhagener Intercup-Trio mit (von links) Sebastian Sauer, Daniel Wichmann und Kevin Braatz berät die Taktik gegen den österreichischen Bundesligisten UTTC Oberwart. Das Foto stammt aus dem Jahr 2015. Jörg Niebergall/Archiv

Sebastian Sauer, der vor wenigen Tagen im Alter von nur 38 verstorben ist, hat in der heimischen Tischtennisszene viele Spuren hinterlassen. Mit dem SV Windhagen nahm er sogar an Spielen im Europapokal teil.

Der kürzlich im Alter von 38 Jahren verstorbene Sebastian Sauer hat die Tischtennisszene in der Region und darüber hinaus in besonderem Maße geprägt. Zuletzt engagierte er sich beim Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, auch zum 1. FC Köln pflegte der ehemalige Zweitligaspieler einen intensiven Austausch.







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