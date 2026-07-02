Sebastian Sauer, der vor wenigen Tagen im Alter von nur 38 verstorben ist, hat in der heimischen Tischtennisszene viele Spuren hinterlassen. Mit dem SV Windhagen nahm er sogar an Spielen im Europapokal teil.
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Der kürzlich im Alter von 38 Jahren verstorbene Sebastian Sauer hat die Tischtennisszene in der Region und darüber hinaus in besonderem Maße geprägt. Zuletzt engagierte er sich beim Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, auch zum 1. FC Köln pflegte der ehemalige Zweitligaspieler einen intensiven Austausch.